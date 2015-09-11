Украина задолжала экс-главе НБУ Арбузову более $1 миллиарда по облигациям

Как сообщили УНИАН в в отделе по вопросам доступа к публичной информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе расследования уголовных дел в отношении представителей прежней политической элиты проводится проверка принадлежности им государственных облигаций, по результатам которой проводится их арест.

"Генеральной прокуратурой Украины установлены и арестованы счета компаний-нерезидентов Украины, аффилированных с Арбузовым С.Г., в национальных банковских учреждениях на общую сумму 49,51 миллиона долларов США, среди которых имеются облигации внутреннего государственного займа номинальной стоимостью 1,021 миллиарда долларов США и 1,495 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

ГПУ поясняет, что конфискация арестованного имущества возможна только после вынесения обвинительного приговора в суде и вступления в силу решения суда о конфискации, при этом досудебное следствие в уголовных делах против Арбузова продолжается.

Также в ГПУ заверили, что принимают меры для препятствования выведению арестованных активов из страны.

"Факты выведения из страны найденных и арестованных ценностей бывших чиновников высшего ранга или таких попыток не установлены", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года.

В то же время, по данным СМИ, группа кредиторов, которые давали краткосрочные займы Украине, хотят пересмотреть условия реструктуризации, считая эту сделку невыгодной.

По мнению экспертов, среди владельцев долговых бумаг Украины могут быть представители прежней политической элиты, которые отмывали незаконно полученные средства через покупку облигаций и могут тормозить процесс реструктуризации во избежание установления их причастности к этим операциям.