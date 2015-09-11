Экономика Украины продемонстрирует рост в 2016 году – Порошенко

Экономика Украины продемонстрирует рост уже в 2016 году, а признаки экономической стабилизации видны уже сейчас, сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе международной инвестиционной конференции в Киеве.

"Думаю, что мы сможем в 2016 году показать рост ВВП, - сказал Порошенко. - Настроен ли я оптимистически в отношении экономической ситуации? Я скажу – да".

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина не сбавит темпов реформ и продолжит работу по улучшению делового климата, в том числе за счет проведения запланированной налоговой реформы.

"Инвесторы это почувствуют", - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимао Фан также подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует признаки стабилизации и может начать восстановление уже в следующем году при условии продолжения структурных реформ. По мнению Фана, ситуация пока очень уязвимая. И потому для достижения роста необходимо продолжать реформу банковского сектора, энергетического сектора, проводить судебную реформу, улучшать деловую среду.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%. В то же время, рост экономики в среднем на 1-2% ожидают уже в 2016 году и в правительстве, и в международных финансовых организациях.

Кроме того, в Министерстве финансов предположили, что экономика Украины при сохранении положительных сценариев ее развития и ежегодного роста на уровне не менее 4% может вырасти к 2040 году до 600 млрд долл. с 84 млрд долл. по итогам 2015 года.