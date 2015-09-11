Для отмены виз нужно другое ведомство: В ЕС не признали департамент по возврату активов, возглавляемый Тищенко
Еврокомиссар Йоханнес Хан и представители внешнеполитической службы ЕС во время визита в Киев сообщат правительству, что департамент по возврату активов, который возглавляет Елена Тищенко, не соответствует требованиям Евросоюза.
Об этом заявил Дирк Шубель, глава подразделения Европейской службы внешних действий по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства, сообщает "Европейская правда".
Шубель подчеркнул, что создание нового такого органа, а также ряда структур, ответственных за борьбу с коррупцией, является обязательным требованием отмены виз для Украины.
"Очевидно, (ключевые вызовы) это – сферы, которые касаются борьбы с коррупцией, где должны быть созданы новые органы, в частности, в Генпрокуратуре.
Также нужен офис возврата активов, а также ряд других, менее значимых вещей", - заявил Шубель, отвечая на вопрос о ключевых проблемных сферах в выполнении плана действий визовой либерализации.
На уточняющий вопрос ЕП о том, что в МВД уже создан орган по возвращению активов, который возглавляет Елена Тищенко, Шубель ответил, что данный орган не отвечает требованиям ЕС.
"Вы должны создать его заново. То, что есть – не соответствует нашим требованиям. Нужен принципиально иной орган по возвращению активов, который должен создаваться по европейскому образцу", - заявил он, добавив, что этот вопрос будет подниматься на встречах с руководством Украины.
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Дирк Шубель, а также комиссар Хан, присутствовавший во время этого разговора, не стали комментировать претензии СМИ лично к Тищенко и ее причастности к коррупционным действия, отметив, что не компетентны в этом вопросе.
Шубель также отметил, что прекращение конфликта на Донбассе не является требованием, обязательным для выполнения в рамках безвизового диалога.
"Этого нет среди индикаторов, которые установлены для Украины", - пояснил он.
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Как известно, управление по возврату активов, приобретенных незаконным путем, было создано в июле при МВД, и его возглавила Тищенко.
Она вместе со своим бывшим мужем была фигуранткой нескольких скандалов, в частности о продаже по заниженной цене конфискованной нефти Курченко.
Кроме того, Тищенко фигурировала в деле о многомиллиардных махинациях казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, которое сейчас рассматривает британский суд.