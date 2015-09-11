В одном из российских банков обнаружили крашенные под золото слитки

"ЦБ усомнился в наличии драгметаллов, отраженных на балансе банка. В ходе проверки в банке был найден крашенный под золото металл", - сообщает РБК.

Издание отмечает, что по состоянию на 1 августа в состав высоколиквидных активов банка входили драгметаллы на сумму 400 миллионов рублей. Последняя проверка ЦБ прошла в банке в первой половине августа.

Отмечается, что незадолго до отзыва лицензии "Адмиралтейский" предлагал своим клиентам вывести денежные средства со счетов в банке с комиссией 30%.

"Об отзыве лицензии у "Адмиралтейского" ЦБ объявил утром 11 сентября. По данным ЦБ, в российской банковской системе "Адмиралтейский" занимал 274-е место по объемам нетто-активов. Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 25 сентября", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, из 30 крупнейших банков РФ в первом полугодии 2015 года был уволен 35 391 человек, или 6,4% всего персонала. Это в 8 раз превышает аналогичный показатель второго полугодия 2014-го, когда ведущие банки сократили всего 4368 человек.