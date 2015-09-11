В Госстате говорят, что в Киеве цены снижаются самыми быстрыми темпами

Наибольший уровень дефляции в августе по сравнению с июлем 2015 года зафиксирован в городе Киеве, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В частности, цены в Киеве в августе снизились на 1,7%. По данным ведомства, цены в столице снижаются третий месяц подряд.

Согласно сообщению Госстата, инфляция в августе по сравнению с июлем зафиксирована только в Донецкой области - на уровне 0,1%.

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Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2015 года по сравнению с июлем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, составила 0,8%.