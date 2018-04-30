Экс-глава таможни: За реформой ГФС стоит желание объединить финансовые потоки в одних руках

Четыре месяца назад правительство сменило руководство Государственной фискальной службы Украины. Вместо Игоря Билоуса главой ГФС был назначен Роман Насиров. Последний, представляя своего заместителя, куратора таможни Константина Ликарчука заявил, что тот – специалист с кристально чистой репутацией и хорошим зарубежным образованием. Тогда же Насиров выразил надежду, что новый руководитель таможни сможет провести правильную реформу таможенной службы.

Однако не прошло и месяца, как Ликарчук начал осторожно критиковать действия правительства и руководства ГФС. Проходит еще какое-то время и замглавы ГФС уже не стесняясь стал обвинять своего начальника в узурпации власти. Ликарчук открыто выступил против институциональной реформы ГФС, которая, по его мнению, не достаточно учитывает интересы таможни, а также назвал идею премьер-министра о передаче ряда таможен на аутсорсинг зарубежной компании не конституционной.

В последние две недели конфликт в Фискальной службе вышел на новый уровень. Насиров лишил своего заместителя всех полномочий, оставив в подчинении Ликарчука только санаторий в оккупированном Крыму, а также обвинил его в коррупции, невыполнении должностных обязанностей и саботаже реформы ГФС. В ответ Ликарчук начал публиковать компроматы на своего руководителя: от полетов на чартерах до незадекларированного имущества в Лондоне.

В итоге Ликарчука уволили в спешке, даже, не дожидаясь заседания Кабмина.

В интервью УНИАН Ликарчук заявил, что так просто он не намерен сдаваться и оспорит увольнение в суде

Как проходило ваше назначение?

В феврале у администрации президента появилась инициатива нанять несколько рекрутинговых агентств, чтобы они проводили собеседования с рядом участников юридического и финансового рынка для занятия топ-должностей в государстве. Мне позвонили из одного из таких агентств и пригласили на собеседование, как возможного кандидата на должность главы антимонопольного комитета

Собеседование проходил у них. Потом беседовал с главой Администрации Президента Ложкиным Борисом. Потом в конце апреля меня второй раз позвали в администрацию президента с предложением поработать руководителем таможенного направления Государственной фискальной службы.

Я пообщался с участниками рынка, узнал, какие у меня будут функции. Мне говорили, что функции будут автономные, возможность проводить реформы, так, как я их вижу, возможность влиять на таможню кадрово и организационно.

Предполагалось, что я изучу таможню, затем предложу некую концепцию строительства европейской таможни в Украине. На такие условия я пошел и согласился.

Были ли у вас фактические полномочия проводить кадровую политику на таможне?

Нет, в действительности у меня были только полномочия делать представления на увольнения начальников таможен и на назначения других начальников таможен.

Окончательное решение всегда принимал Насиров (глава ГФС - УНИАН).

Вы выбирали самостоятельно кандидатов?

Формально - да, но фактически меня буквально на следующий день познакомили с Геннадием Романенко, который отвечает за кадровую политику. И сказали, что он будет от имени Насирова реализовывать кадровую политику на таможне. Нужно с ним все согласовывать и советоваться.

То есть вы ощутили “сопротивление” в первый же месяц работы?

Я с первого дня начал его ощущать.

В чем изначально состоял ваш конфликт с руководством ГФС? Вам препятствовали в вашей борьбе с коррупцией? Или вы разошлись во взглядах реформирования таможенной службы?

Изначально возник конфликт не межличностный, а системный. Когда я проанализировал ситуацию на таможне и сформировал свое мнение, как ее надо реформировать, - это пошло в разрез с той реформой, которую запланировало проводить министерство финансов совместно с ГФС. Проблема в том, что реформа ГФС разрабатывалась самой Фискальной службой, Насировым, руководителями департаментов центрального аппарата. До Насирова ее разрабатывали Билоус и его советники. И за этой реформой стоит желание объединить все финансовые потоки в одних руках, в одном русле, то есть слить эти две реки, чтобы потом из этих рек было удобно черпать и невозможно было проконтролировать. Это антиреформа - это даже хуже, чем было.

Я четко для себя понял, что эти реформы в данном контексте не корректны и предложил свои методы реформирования Государственной фискальной службе.

Институцианальная реформа ГФС была одним из заданий МВФ, такое реформирование таможни согласовано с фондом?

У ГФС есть три направления: таможенное, налоговое и налоговая милиция. Только специалисты налогового направления МВФ подключались к реформе. Специалисты таможенного направления МВФ к реформе не подключались.

Они не были допущены сознательно?

По моему мнению, абсолютно сознательно. Для того чтобы профессионалы не могли сказать, что это неправильно. Техническая миссия МВФ на таможне должна была приехать в начале сентября, но ее отложили на 2016 год. Они приедут уже на пепелище и руины и ничего не смогут сделать.

Как вы видели реформу таможни?

Я вижу два варианта реформирования таможни. Каждый из них подразумевает создание сильного таможенного направления, которое бы концентрировалось не только на фискальной функции, но и на функции безопасности границы.

У нас очень длинная граница - более 5,5 тыс. км и каждый ее участок - проблемный. Опыт стран с подобной проблематикой заключается в том, что у них таможня функционирует отдельно от налоговой. У таможен три основные функции: безопасность границ, содействие международной торговле и фискальная функция.

Таким образом, можно в структуре ГФС оставить таможню, но создать сильное таможенное направление вертикально интегрированное, выделить дополнительно несколько департаментов. В частности, меня интересовали департаменты постаудит контроля, IT-департамент, департамент таможенной инфраструктуры, департамент внутренней безопасности. Это должны быть отдельные департаменты, с помощью которых можно было управлять системой более эффективно, и более эффективно реализовывать таможенную политику.

Либо, что лучше, выделить таможню из состава налоговой и построить некую современную европейскую службу в статусе департамента министерства финансов. Я даже не считал, что это должен быть центральный орган исполнительной власти.

Когда я начал это озвучивать, мое видение вошло в резкий резонанс с теми планами реформирования, которые на тот момент были.

Реформа делалась очень непрозрачно - “под столом” без профессионального обсуждения и я впервые ее услышал уже на представлении этой реформы.

Впервые я публично высказался на совещании с президентом, где довольно четко обозначил все проблемы.

И с тех пор ситуация ухудшалась. И в тот момент, когда меня лишили всех полномочий - 6 августа постановлением Кабмина я понял, что Насиров активно занимается, чтобы меня вообще убрать из службы. Безусловно, в таком случае конфликт перешёл в межличностное противостояние. Изначально такого не было. Изначально это был конфликт между ведомствами, между таможенным и налоговым направлениями, системно заложенный в структуру государственной фискальной службы.

Что необходимо сделать, чтобы можно было контролировать каждый таможенный пункт вдоль границы?

Нужно системно к этому подходить. Нужно компьютеризировать процессы, привлекать молодых сотрудников. Возродить академию таможни, которую подчинили министерству образованию, сделать ее снова ведомственной и оттуда брать молодых людей и давать им возможность работать. Кроме того, нужно менять саму систему прохождения товаров через таможни. Нужно по первому методу контрактной стоимости запускать максимальное количество товаров в Украину, затем с помощью средств постаудита, если были какие-то нарушения, уже догонять эти предприятия. Это комплексный подход. Мы не можем взять и сделать что-то одно и не сделать что-то другое. Потому что это одна цепочка, которая должна идеально функционировать.

Идея, которую высказало правительство относительно аутсорсинга таможен вы изначально были против, ваше мнение не поменялось?

Эта идея заглохла. Я был изначально противником передачи государственной функции частным компаниям. Передача функций частным компаниям проходит в том случае, когда государство их выполнять не может. Например, это происходит в африканских странах, где нет специалистов, нет профессионалов. В Украине же ситуация кардинально другая. У нас была сильная таможенная служба до конца 2012 года. Мы - не африканская страна, у нас есть соответствующие традиции, практика и инфраструктура. Но я не выступал против того, чтобы привлекать иностранцев, как консультантов на таможню, чтобы они делали, например, то что делали в Болгарии. Создавали мобильные группы, таможенную разведку, то есть там, где они могли нам дать добавочную стоимость.

Так или иначе, но вопрос реформирования таможни на верху не проработали. Получился пиар и не совсем удачный. Потому что идея возникла, а как ее реализовать - никто не знал.

Когда начали профессионально прорабатывать, поняли, что идея в некоторых местах не корректна, не интересна и тема плавно сошла на нет. Особенно, когда полномочия по управлению таможней слились в одних руках и когда я юридически перестал мешать, тему передачи таможни иностранным компаниям и вовсе спустили на тормоза.

В одном из интервью вы говорили, что на таможне до сих пор действуют схемы предыдущей власти, в чем это проявляется?

Это игра с таможенной стоимостью, возможность на разных таможнях растамаживать товар по разным таможенным ставкам.

Эта возможность корректировки дает коррупционный инструмент - возможность сделать цену больше или меньше. Так же есть проблема пересортировки, есть черная контрабанда, которая идет через западную границу – это все то, что система сгенерировала за десятилетия.

Губернатор одесской области критикует власти, что потоки товаров искусственно перенаправляются на другие таможни, это происходит за игры с таможенной стоимостью?

Просто на Херсонской таможне дают возможность корректировать таможенную стоимость значительно и пропускать товары по той стоимости, которую они декларируют, убирая риски.

Пытаются сейчас принять закон, который обяжет на всех таможнях одинаково растамаживать. Я думаю, что это тоже не совсем корректно. Нужно создать службу, задачей которой будет пропуск товаров по первому методу, нормальное профилирование рисков. И тогда эта тема - возможности растаможивания по разной стоимости - уйдет. Любые таблицы и индикативы не приведут к искомому результату. Такое мое мнение.

Кто выставлял различные индикативы, на разных таможнях, Минфин?

Нет. По моей информации их Насиров утверждал самостоятельно, без Минфина и внесения изменения в законодательство. Я писал докладные записки, что это незаконно.

Сейчас на Одесской таможне проводится конкурс на замещение главы, вы говорили, что конкурс готовился еще в начале лета, почему он был затянут?

Видимо, Насиров не хотел его проводить. И когда произошел публичный конфликт, только тогда они со скрипом решили его провести.

Что будет после реформирования таможни?

Я надеюсь, что реформы в таком виде, которая она существует, не будет. У меня есть надежда, что Насиров уйдет. Но если реформа пройдет, то я думаю, где-то через год-полтора государство поймет, что реформа не корректна и таможню вернут.

Почему министерство финансов не вмешивается в это?

Мне кажется, министерство финансов очень сильно дистанцировалось от того, что происходит в государственной фискальной службе, если мягко сказать. Может потому, что там не до конца понимают, какие процессы происходят на таможне.

Вы знали, что в понедельник примут решение об вашем увольнении?

Я знал, что это решение примут. На каждом заседании Кабмина меня пытались уволить. В прошедший понедельник меня уволили на совещании. Поэтому я хочу подать в суд на это увольнение. Чтобы придать публичности специфику происходящих моментов. Работать с ними я больше не буду и восстанавливаться в должности я не буду.

Глава ГФС сказал, что подал в правоохранительные органы информацию о фактах вашей коррупции, вы понимаете, о чем идет речь?

Я не понимаю, о чем идет речь. Очень интересно будет посмотреть, что он именно подал. По моей информации - ничего.

Хочу выждать какое-то время, пока ко мне обратятся правоохранительные органы по этим якобы поданным документам. Потом, если он их не подал, я обращусь с иском о защите чести и достоинства.

Кроме того, одной из причин вашего увольнения было названо невыполнение вами показателей KPI, поставленных премьером?

Это смех, потому что там действительно ставился KPI, при чем по налоговом увеличении сборов на 5%, а таможне - на 20%. Но сами по себе они были взяты с потолка. Мы старались их выполнить, и в июле мы увеличили их на 7%, в августе - на 4%. То есть в июле мы перевыполнили бюджет на 1,2 млрд грн по таможне, в августе - на 730 млн грн. А налоговая в это время не выполняет базовые показатели.

Плюс они были на три месяца: июль, август и сентябрь. Сентябрь еще не закончился, поэтому говорить или не говорить о выполнении KPI сложно. Я готов отчитываться, но проблема в том, что меня на это совещание никто не позвал.

В интернете разгорелся скандал относительно того, что один из ваших ответов во время прохождения детектора лжи «перерисовали в фотошопе», как это произошло?

Я уже отвечал в фейсбуке. На вопрос «То, что мотивом вашего поступления на госслужбу было получение откатов и левого заработка - это правда?» я дал ответ - «нет». К сожалению, место имеет обычная опечатка компании Detection Security Protection в первоначально опубликованных документах. Вместо моего «НЕТ» изначально в документе они напечатали «ДА», но то, что это правда – это уже вывод полиграфа и тут с графиками не поспоришь.

Чем планируете заниматься дальше? Не планируете вернуться на госслужбу, например, в Одессе?

Вернусь к юридической практике. Для того, чтобы поддерживать Саакашвили, мне не нужно занимать там какие-то должности, я его идейный единомышленник и мы достаточно много общаемся. У меня нет желания работать на госслужбе после того, что я здесь увидел.

Ксения Обуховская (УНИАН)