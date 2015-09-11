Суд запретил принудительный перевод бюджетников в госбанки

Суд отклонил апелляцию правительства и Минфина на решение Окружного админсуда и окончательно потребовал отменить протокольные решения о переводе зарплатных проектов бюджетных организаций и госпредприятий в госбанки и обеспечить свободный выбор банков для получения зарплаты бюджетникам.

Постановление Окружного административного суда г. Киева от 15 июня 2015 года вступило в силу 1 июля 2015 года и отменяет скандально известные Протокольные решения Кабинета Министров № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 о переводе зарплатных проектов бюджетных организаций и государственных предприятий в государственные банки.

Также решением суда Кабинет Министров Украины обязали воздержаться от совершения действий, направленных на принудительный перевод подчиненных министерств, центральных органов государственной власти и предприятий государственной формы собственности, а также всех работников указанных учреждений, исключительно в государственные банки.

«Теперь ничто не мешает всем бюджетникам: военным, учителям, врачам, правоохранителям, которых насильно заставили получать зарплату через карты госбанков на основании этого «ничтожного» решения, вернуться на обслуживание в ПриватБанк, «Райфайзенбанк Аваль», «Укрсиббанк» и другие банки, которые им нравятся, а не в те, в которые их «засунули» нерыночными методами, – отмечает первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Такое решение является очень показательным для судебной практики в нашей стране – у нас начинают работать законы, а не телефонное право».

Напомним, еще 10 апреля 2014 года в соответствии с поручением Премьер-министра Украины № 10874/1/1-14 от 10 апреля 2014 года центральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, государственным учреждениям и предприятиям было приказано перейти на банковское обслуживание в банки государственной формы собственности. Кроме этого, протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 Кабмин обязал руководителей госучреждений и бюджетных предприятий обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов исключительно в государственных банках. Данные решения были признаны Министерством экономики, рядом других ведомств и Генеральной прокуратурой противоречащими действующему законодательству.