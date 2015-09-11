У Шокина объяснили, почему затягивается конфискация активов Януковича

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал правоохранительные органы ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., арестованных в середине 2014 года, или более года назад, в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу.

Как сообщили УНИАН в ГПУ, в настоящее время арестован ряд активов и продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении представителей прежней политической элиты, в том числе экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра Януковича, экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, а также экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министров Елены Лукаш, Дмитрия Табачника, Раисы Богатыревой, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Юрия Колобова и Николая Присяжнюка.

«Согласно действующему уголовному процессуальному законодательству Украины, конфискация арестованного имущества возможна только после принятия судом обвинительного приговора и исключительно на основании вступившего в силу решения суда о конфискации. Только после получения таких судебных решений можно начать процедуру возврата из-за рубежа незаконно выведенных средств», - говорится в сообщении.

По информации ГПУ, в ходе следствия активы вышеуказанных чиновников в Украине арестованы. В том числе наложен арест на денежные средства на счетах в банках в сумме 2,186 млрд грн, 4,5 млн долл. США и 7,2 млн евро; ценные бумаги на 1,067 млрд грн и акции на 620 млн грн; средства подконтрольных компаний на 1,6 млрд грн и 170 млн долл. США; изъятые во время обысков средства на 5 млн долл. США.

Также, как сообщили в ГПУ, заблокированы активы данных лиц за рубежом на сумму 104 млн долл. США, 122 млн швейцарских франков и 22 млн евро.

В ГПУ заверили, что принимают меры для препятствования выведению арестованных активов из страны. «Факты выведения из страны найденных и арестованных ценностей бывших чиновников высшего ранга или таких попыток не установлены», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. Он подчеркнул, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться. В то же время, Яценюк напомнил, что уже трижды обращался в правоохранительные органы с просьбой вернуть деньги в бюджет, но по причине продолжающегося суда передача средств не происходит.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. По информации службы, значительная часть этих денег через офшоры возвращалась в Украину в виде фиктивных инвестиций и направлялась на покупку облигаций внутреннего госзайма.