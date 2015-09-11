Яресько: помощи ЕС и США достаточно для стабилизации, но не для развития экономики

Получаемой Украиной финансовой помощи от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки достаточно для стабилизации, но недостаточно для развития реальной экономики нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на 12-м форуме YES в Киеве.

«Нам не хватает денег, чтобы идти дальше. На стабилизацию нам хватает, но чтобы идти дальше, чтобы развивалась реальная экономика, нам нужно больше денег. Кроме программы Международного валютного фонда, нам нужны займы Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Экспортно-импортного банка и других международных финансовых учреждений», - сказала Яресько, отвечая на вопрос о достаточности финансовой поддержки ЕС и США для Украины.

Министр напомнила, что 8% территории Украины оккупировано или незаконно аннексировано, и в результате военных действий на востоке страны мы потеряли 20% экономики. Одновременно она отметила, что на казначейском счете Украины 45 млрд грн средств, что позволяет платить пенсии и зарплаты бюджетникам, выполнять социальные обязательства. При этом, дефицит государственного бюджета и уровень долгов Украины сокращаются, и правительство прогнозирует возобновление экономического роста уже в следующем году.

В отношении банковского сектора Яресько отметила, что благодаря усилиям Национального банка с рынка в результате очистки было выведено свыше 50 банков, и этот процесс, который даже и без военных действий достаточно сложный, удалось провести в условиях военных действий. Она подчеркнула, что усилия украинских властей могут быть не так заметны для рядовых украинцев, но им ежедневно нужно напоминать об альтернативе, при которой у НБУ не было бы резервов, и мы даже не могли закупить газ на зиму.

Министр высказала ожидания, что на следующей неделе парламент примет пакет законов для завершения долговой операции, а далее нужно будет продолжать работу над налоговой реформой и предпринимать шаги для оживления экономики, активизации бизнеса и создания рабочих мест, чтобы и рядовые украинцы ощутили улучшение своей жизни.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

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Также в рамках программы с МВФ наша страна вела переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов по валютным еврооблигациям, и 27 августа договорилась с Комитетом кредиторов о полном списании 4 млрд долл., отсрочке платежей по телу кредита на 4 года, а также установлении единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.