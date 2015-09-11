Банк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 года

Центральный банк ухудшил прогнозы основных показателей развития экономики РФ в 2015-2018 годах и разработал стрессовый сценарий при ценах на нефть ниже $40 за баррель, предполагающий рецессию как минимум до 2018 года.

Банк России повысил прогноз инфляции в текущем году до 12-13 процентов с 10,8 процента, в 2016 году - до 5,5-6,5 процента с 4,5-5,1 процента. Падение ВВП России в 2015 году составит 3,9-4,4 процента по сравнению с 3,2 процента в предыдущем июньском прогнозе, в следующем году спад продолжится - ВВП снизится на 0,5-1,0 процента, пишет Рейтер.

При стрессовом сценарии спад ВВП в 2016 году может углубиться до 5 процентов и более, а инфляция будет на уровне 7-9 процентов. Ключевая ставка в течение продолжительного периода будет более высокой, чем в других сценариях, говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики.

В случае ускорения инфляции по широкому кругу товаров и услуг ЦБ обещает ужесточить политику.

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Банк России подтвердил, что продолжит следовать режиму плавающего курса, а в случае угроз финансовой стабильности готов проводить интервенции. Как и раньше, ЦБ не собирается устанавливать конкретное значение рубля, при достижении которого проведение операций может быть возобновлено или приостановлено.

ЦБР в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов годовых на фоне девальвации рубля, вызванной рекордно низкими ценами на нефть, и разогнавшейся с конца августа инфляции.

Основными инфляционными рисками Банк России называет дальнейшее падение цен на нефть, а также пересмотр запланированных на 2016-2017 годы темпов роста тарифов, индексации социальных выплат и смягчение бюджетной политики.