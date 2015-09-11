Гривня уходит на выходные с курсом 21,90 за доллар

В пятницу, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,75/21,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5290/24,6960 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3190/0,3210 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6987 грн/долл., к этому часу была заключена 524 сделки на сумму 392,86 млн долл.