Выплаты вкладчикам "Дельта Банка" приостановят с 15 сентября

По информации фонда, вкладчики «Дельта Банка», которые не успели получить свои средства через «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» или «ПриватБанк», могут сделать это до конца рабочего дня 14 сентября. Информация о возобновлении выплат будет опубликована на сайте фонда дополнительно.

Напомним, сегодня, 11 сентября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирался решить судьбу крупнейшего неплатежеспособного банка в своем управлении, «Дельта Банка», допуская, что банк может быть ликвидирован.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. В августе фонд продлил сроки временной администрации в банке до 2 октября включительно.

Фонд начал выплаты вкладчикам «Дельта Банка» 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 млрд грн в пользу более 500 тыс. вкладчиков. Фонд продолжает разбираться с проблемой дробления вкладов в банке, и в настоящее время под разбирательством находятся еще порядка 4,5 тысяч вкладов на общую сумму до 1 млрд грн.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 млрд грн валюты на 535,3 млн долл. и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.