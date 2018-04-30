Баланс недели: похвала от МВФ, подготовка к зиме и старт бюджета-2016

В начале прошедшей недели топ-темой оставалось сотрудничество Украины и МВФ. Нашу страну 6 сентября посетила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая во время переговоров с властями высказала восхищение масштабами и скоростью проходимых в Украине реформ.

«Украина удивила мир, достигнув того, чего она достигла за короткий промежуток времени. Было очень трудно достичь той макроэкономической стабилизации, которая сейчас закрепляется, получить экономику, которая уже показывает признаки восстановления», - сказала Лагард.

Среди основных факторов, которые способствовали восстановлению экономики, директор МВФ назвала восстановление банковского сектора.

Также директор МВФ призвала всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации государственного долга страны, поскольку даже, по мнению самих кредиторов, эти условия являются сбалансированными.

Напомним, в конце августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

По сути, обращение Лагард было адресовано России, которая отказывается реструктуризировать долг Украины в размере 3 млрд долл. Данную сумму наша страна должна выплатить в декабре, хотя первые лица государства неоднократно повторяли: возвращать деньги не собираются, а России лучше согласиться на реструктуризацию.

«Россия имела все возможности, чтобы присоединиться к переговорам, мы были открыты. Эта возможность не закрыта и сейчас, но ни при каких обстоятельствах Россия не будет поставлена в более привилегированные условия, чем другие кредиторы, - заявил Порошенко.

Кстати, такие меседжи России неоднократно посылал премьер-министр, «известный моджахед» Арсений Яценюк.

Реакция соседней, давно уже не братской страны, была вполне предсказуемой. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет вступать в переговоры с Украиной о реструктуризации российского кредита в 3 млрд долл., и в случае невозврата кредита намерена судиться и обращаться в МВФ.

Вместе с тем, украинскими властями был анонсирован приезд следующей миссии МВФ. Представители ключевого кредитора нашей страны с 22 сентября планируют начать переговоры с властями о втором пересмотре программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Завершение миссии МВФ ожидается в начале октября. Кстати, Порошенко уже заявил, что хотел бы увидеть положительное решение от Фонда относительно выделения Украине очередного транша кредита в объеме порядка 1,7 мрд долл.

«Эти средства сейчас нам крайне необходимы. Они будут обеспечивать финансовую стабильность», - отметил Порошенко.

По словам министра финансов Украины Натальи Яресько очередной транш кредита от МВФ планируется направить исключительно на пополнение золотовалютных резервов страны.

Старт бюджетного процесса

На минувшей неделе также стали известны первые показатели основного финансового документа страны на 2016 год. По данным Министерства финансов, дефицит бюджета- 2016 запланирован на уровне 3,7% ВВП, а курс гривни - на уровне 22,1 грн/долл.

По словам Яресько, подать документ на рассмотрение парламента планируется на следующей неделе.

Между тем, проект госбюджета сформирован на существующей налоговой и бюджетной базе - Кабмина пока нет возможности подать бюджет на новой налоговой базе. Таким образом, предварительный объем ВВП на следующий год в Украине может составить, как и в текущем году - 84 млрд долл.

Глава Минфина не исключила, что при внедрении нового Налогового кодекса поправки в бюджет на следующий год будут вноситься по ходу, то есть через рассмотрение в парламенте дополнительных законопроектов к готовому документу.

Кроме того, Яресько дала стратегический прогноз, оценив состояние экономики Украины через 25 лет. По ее словам, отечественная экономика при сохранении положительных сценариев развития и ежегодного роста на уровне не менее 4% может вырасти к 2040 году до 600 млрд долл. «А это благосостояние такой страны, как Швейцария», - отметила Яресько.

Тем временем, в правительстве вышел на новый уровень скандал вокруг куратора таможни в Государственной фискальной службе - Константина Ликарчука. Кабмин его уволил по представлению главы ГФС Романа Насирова.

Однако не исключено, что в скором времени правительству придется решать и судьбу самого Насирова – слишком много компромата на него сообщил СМИ уволенный Ликарчук.

Теплая зима в помощь

Власть по-прежнему пытается напугать зиму достаточным количеством газа в хранилищах и угля на складах ТЕС. Но пока не очень получается. Украина располагает всего около 15 млрд кубометрами газа, что явно недостаточно для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Ранее Арсений Яценюк говорил о необходимости Украины к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС увеличить объемы газа в ПХГ до 19 млрд куб. м. Однако некоторые эксперты считают, что до старта отопительного сезона в лучшем случае запасы «голубого топлива» можно довести до 17 млрд кубометров.

Возможно, именно поэтому Яценюк в ходе своего визита в Словакию 10 сентября заявил об увеличении реверсных закупок газа из этой страны до 100% от мощности газопровода. Объяснил он это увеличением спроса на газ в Украине, а также удешевлением его цены на 30% по сравнению с началом года.

Причем решить существующую проблему дефицита средств у «Нафтогаза» для закупки газа на зимний период готовы международные организации. В частности, Европейскией банк реконструкции и развития намерен выдать Украине кредит на на 300 млн долл., а Международная финансовой корпорация (IFC) на 200 млн долл.

По информации Минфина, вопрос о предоставлении кредита для закупки газа для нашей страны ЕБРР рассмотрит 30 сентября.

Нельзя пока говорить и о выполнении плана по накоплению угля на складах украинских теплоэлектростанций. По словам главы госкомпании «Укрэнерго» Юрия Касича, запасы твердого топлива на ТЭС составляют 1,7 млн тонн при необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2,7 млн тонн.

«Отставания от графика накопления угля – 400 тыс. тонн», - уточнил глава «Укрэнерго».

Можно предположить, что для скорейшего накопления твердого топлива Украина возобновила импорт электроэнергии из России, стоимость которой в сентябре составляет 950,1 грн за МВт/ч, что на 5,6% дороже, чем в августе.

Тем временем в «Укрэнерго» все же начали подготовку к форс-мажорным ситуациям зимой. Так, компания совместно с местными органами власти готовит график ограничения потребления электроэнергии, предполагающий отключение потребителей в осенне-зимний период не более чем на два часа в период с 8 часов утра до 22 часов. Кроме того, "Укрэнерго" и госкомпания "Энергорынок" намерены к ноябрю подписать договоры об аварийной взаимопомощи с пятью странами-соседями Украины. Речь идет о Молдове, Беларуси, Словакии, Венгрии и Румынии.

«Плюсы» по макроэкономике

В течении минувшей недели было также множество информповодов для оценки улучшений в макроэкономической ситуации Украины. Премьер-министр Аресений Яценюк, отметил, что остаток средств на едином счете Госказначейства на 7 сентября составлял 45 млрд грн, тогда как после распада правительства Николая Азарова в конце февраля 2014 года на счетах было 108 тыс. грн.

«Цифры свидетельствуют о том, что у нас есть реальные признаки финансовой стабилизации страны, - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства отметил: госбюджет располагает необходимым ресурсом для выполнения внутренних обязательств и финансирования расходов на оборону и повышение социальных стандартов.

«Именно благодаря накопленным средствам на Едином казначейском счете мы сможем до конца года профинансировать национальную безопасность, армию и социальные стандарты», – заявил Яценюк.

Кроме того, по информации Минфина, доходная часть общего фонда государственного бюджета Украины, по итогам 8 месяцев этого года, перевыполнена на 24,6 млрд грн, что является последствием децентрализации и применяемой налоговой политики.

Вместе с тем, стало известно, что в августе в Украине была зафиксирована дефляция, которая составила 0,8%. По данным Госстата, дефляция месяц к месяцу наблюдалась второй месяц подряд впервые с августа 2013 года

При этом в годовом выражении (август 2015 года к августу 2014 года) инфляция в стране замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

Такое замедление в Национальном банке Украины объяснили сезонным увеличением предложения фруктов и овощей, что привело к существенному снижению цен на эти группы товаров.

Так, в целом цены на сырые продукты в августе снизились на 3,5%, что позволило компенсировать рост цен на сахар, яйца и безалкогольные напитки, а также рост цен на мясо и мясопродукты. Кроме того, в августе продолжала снижаться стоимость топлива на внутреннем рынке на 1,1%, что связано со снижением цен на внешних рынках.

Александр Гречко (УНИАН)