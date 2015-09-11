Прибыль российских банков рухнула в восемь раз

Об этом говорится в материалах ЦБ РФ, собщает ТАСС.

По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, прибыль банков по итогам 2015 года может составить 100 млрд рублей.

На финансовый результат банков сильное негативное влияние оказала необходимость досоздавать резервы. Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 23,2%, или на 939 млрд рублей (за аналогичный период 2014 года - на 20,7%, или на 591 млрд рублей).

При этом в августе активы банковского сектора увеличились на 4,8% до 78 трлн рублей.

Совокупный объем кредитов экономике за месяц увеличился на 3,7% до 43 трлн рублей, в том числе кредиты нефинансовым организациям в августе выросли на 5%, а кредиты физическим лицам - всего на 0,3%.

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Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за август вырос на 2,2%, а по розничному - на 1,8% В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям уменьшился с 6,0 до 5,8%, а по розничным кредитам - вырос с 7,8 до 7,9%.

Портфель ценных бумаг за август увеличился на 5,7%, при этом долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля, выросли на 7,5%.

Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за август на 7,6% до 24 трлн рублей, а вкладов населения - на 3,5% до 21 трлн рублей.