Санкционный Сберабанк заявляет, что Apple снова будет пользоваться его услугами

О возобновлении Apple выплат разработчикам программ через Сбербанк сообщается в пресс-релизе банка. В сообщении пресс-службы перерыв в выплатах объяснили «недоразумением, связанным с неверной трактовкой законодательных норм, регулирующих санкционный режим», пишет РБК.

В российском банке напомнили, что расчетно-клиринговые услуги, услуги по проведению расчетов в иностранной валюте через корреспондентские счета в иностранных банках не подпадают под санкции.

Читайте такжеВ России готовятся к усилению санкций Запада

Как сообщил в своем Twitter iOS-девелопер Антон Быков, 11 сентября Apple направила ему письмо, в котором сообщила, что письмо об ограничениях для Сбербанка было направлено по ошибке. «В течение нескольких рабочих дней вы снова начнете получать платежи, которые могли быть заблокированы».

Сбербанк находится под санкциями Евросоюза и США с сентября 2014 года — тогда банку ограничили доступ к долгосрочному финансированию.

Об отказе Apple перечислять российским разработчикам партнерские выплаты на счета в Сбербанке в конце августа сообщали «Ведомости». Разработчики программ получили от Apple письма, в которых им предлагалось указать реквизиты в банках, не подпадающих под американские санкции.