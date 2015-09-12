Нацбанк укрепил официальную гривню до 21,69 за доллар
Официальный курс НБУ на 14 сентября: 100 USD – 2169.8655 грн; 100 EUR – 2445.0044 грн; 10 RUR – 3.1905 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2169.8655 (11 сентября – 2173.9039)
100 EUR – 2445.0044 (11 сентября – 2431.5115)
10 RUR – 3.1905 (11 сентября – 3.1738)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,75/21,90 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5290/24,6960 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3190/0,3210 грн/рубль.
Читайте такжеУ Абромавичуса будут уговаривать Гонтареву снять валютные ограничения
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6987 грн/долл., к этому часу была заключена 524 сделки на сумму 392,86 млн долл.