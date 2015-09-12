Минфин США подгоняет кредиторов: Украине нужно продолжать реформы

Как отмечается в сообщении пресс-центра Минфина США, соответствующее заявление сделал министр Джейкоб Лью по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

«Министр финансов США также отметил значительные реформы (в Украине) по улучшению делового климата, усилению конкуренции, борьбе с коррупцией, усилению финансового и банковского сектора с одновременным введением программ защиты наиболее уязвимых слоев населения», - говорится в сообщении Минфина США.

Кроме того, Минфин отметил успех правительства Украины в части проведения реструктуризации долга, продиктованной программой сотрудничества Украины с ключевым кредитором – Международным валютным фондом. И теперь этот шаг должна ратифицировать Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года.