Яценюк уверен, что депутаты проголосуют за реструктуризацию госдолга

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассчитывает, что Верховная Рада примет правительственные законопроекты о реструктуризации государственного долга и повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе инвестиционной конференции в Киеве.

«Полагаю, мы проведем реструктуризацию долга через парламент. Украинские политики поддержат и повышение пенсий и зарплат», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что Кабинет министров согласовал условия реструктуризации госдолга с Комитетом кредиторов и оформил их в пакет законопроектов, который передан в парламент Украины для последующего утверждения.

По словам Яресько, Верховная Рада должна принять изменения в Бюджетный кодекс, где будет прописан вопрос выпуска и обслуживания деривативов, где будет определена приоритетность реструктуризированных долгов и долгов, которые не участвовали в долговой операции. Кроме того, парламент должен принять изменения в закон о ценных бумагах и фондовом рынке, которые предполагают само определение государственной бумаги, а также изменения в Налоговый кодекс, где будут прописаны правила налогообложения доходов держателей госзаимствований.

Также Кабинет министров инициировал повышение с 1 сентября социальных стандартов, которое коснется 12,5 млн граждан, и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения.

В частности, минимальная заработная плата будет повышена до 1378 грн, а минимальная пенсия - до 1074 грн.

Кроме того, будет повышена и заработная плата работников бюджетной сферы.