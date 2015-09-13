Яценюк: Кабмин передал в ВР изменения в госбюджет в части повышения социальных стандартов

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк в «10 минутах с премьером», сообщает Правительственный портал.

«На следующей неделе в четверг парламент должен проголосовать за пять законов, которые меняют государственный бюджет, повышают заработную плату и пенсии так, как определил Кабинет министров Украины», - отметил Яценюк.

По его словам, среди этих законов тот, который позволяет реструктуризировать и списать долги Украины.

Яценюк напомнил, что правительству удалось списать около 4 млрд долл долгов, «которые мы должны нашим частным кредиторам, которые не мы брали, но нам надо было решать этот вопрос».

«Нам удалось реструктуризировать эти долги и отсрочить выплату по сумме основного долга еще на 4 года», - отметил он.

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Премьер заверил, что после принятия парламентом этих законов правительство «или отдельной ведомостью доплатит до конца текущего месяца дополнительные суммы для каждого пенсионера, либо при выплате пенсии уже в октябре проведет дополнительную доплату как за сентябрь, так и за октябрь».

«Но для того, чтобы получить разрешение на расходование средств, которые правительство уже аккумулировало, парламент должен проголосовать за эти законы, президент их подпишет, и мы безотлагательно дойдем до каждого пенсионера, до каждого учителя, врача, работника образования, бюджетной сферы, к каждой многодетной маме, до каждого гражданина страны, который получит в среднем от 13 до 18% доплаты до своих пенсий, зарплат и социальных стандартов», - подчеркнул Яценюк.

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«Деньги уже накоплены правительством на счетах в Государственном казначействе», - добавил премьер.

Он в очередной раз напомнил, что правительство приняло решение о повышение всех социальных стандартов почти 12,5 миллионов украинских граждан 80 различного рода социальных выплат.

«Увеличение зарплат, пенсий и других социальных выплат идет в среднем на 13%. Для высококвалифицированных работников заработная плата увеличится даже на 18%», - обещает Яценюк.