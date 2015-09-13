Кабмин выделяет 2 миллиарда гривень районам, которым не хватает средств для выплаты зарплат бюджетникам
Кабинет министров нашел 2 млрд грн, чтобы помочь тем районам, в которых не хватает средств на выплаты заработной платы для работников бюджетной сферы.
Об этом рассказал глава правительства Арсений Яценюк в «10 минутах с премьер-министром», пишет Правительственный портал.
Задолженность по зарплатам погасят в полном объеме до конца текущего месяца, отметил Яценюк.
По словам премьера, пользовательница соцсети сообщила, что работники дошкольного образования Путильского района Черновицкой области с июня не получают зарплату.
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Глава правительства отметил, что провел беседу по этому вопросу с руководителем Черновицкой облгосадминистрации и Министерством финансов.
«На следующей неделе мы примем постановление, в районы, нуждающиеся в дотации, дойдут деньги, и все задолженности по этим районам будут погашены», - подчеркнул Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение о повышении социальных стандартов и направил соответствующие изменения к закону Украины о государственном бюджете в Верховную Раду.
«На следующей неделе в четверг парламент должен проголосовать за пять законов, которые меняют государственный бюджет, повышают заработную плату и пенсии так, как определил Кабинет министров Украины», - отметил Яценюк.