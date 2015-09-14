Deutsche Bank из-за скандала с отмыванием денег хочет закрыть представительство в РФ

Крупнейший немецкий Deutsche Bank планирует закрыть свое инвестиционное подразделение в РФ из-за крупного скандала с отмыванием денег для московских клиентов, пишут "Ведомости".

Банк может сократить до 200 сотрудников российского инвестбанковского подразделения.

Читайте такжеСбербанк России распродает недвижимость своих европейских "дочек" Напомним, США, Великобритания и Германия проводят проверки сделок российского офиса Deutsche на $6 млрд по подозрению в отмывании денег. Deutsche сам сообщил в мае о проверке операций 2011–2015 гг. Под подозрение попали сделки по покупке деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне.

В России работает 1300 из 99 000 сотрудников Deutsche.

Член наблюдательного совета российского «Дойче банка» Павел Теплухин отказался от комментариев.

О планах Deutsche сократить бизнес в некоторых странах известно давно. «Там, где мы увидим, что бизнес не контролируется по необходимым стандартам, мы уйдем из него, даже если это будет означать закрытие операций», – отмечал гендиректор Deutsche Крайан.

Сейчас Deutsche представлен в 70 странах.

Новую стратегию банк должен представить в конце октября.