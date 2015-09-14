Цена на золото незначительно растет, оставаясь в районе месячного минимума

На мировых торгах в понедельник, 14 сентября, стоимость золота незначительно растет, оставаясь в районе минимальных отметок за последний месяц в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и ее решения по ставке, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 3,8 доллара, или на 0,35% - до 1107,2 доллара за тройскую унцию. Ранее металл дешевел до 1100 долларов, что является самым низким уровнем с 11 августа. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднялась на 0,14% - до 14,53 доллара за унцию.

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