Бюджет-2016 предусматривает 40 миллиардов гривень на субсидии за услуги ЖКХ - Яценюк

Кабинет министров Украины закладывает в бюджет 2016 года 40 миллиардов гривень на выплату субсидий за жилищно-коммунальные услуги, что предусмотрено программой сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе "10 минут с премьер-министром".

"У нас есть 24 миллиона гривень, чтобы помочь гражданам заплатить счета за коммунальные услуги, на следующий год такая сумма будет более 40 миллиардов гривень", - сказал Яценюк.

Он напомнил, что на текущий момент порядка 9 миллионов граждан, или 2,7 миллиона семей уже оформили субсидии и получают прямую помощь государства. При этом единственным условием назначения субсидии является низкий доход семьи.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже назначены для 2,7 миллиона семей, а еще 200 тысяч заявлений находятся в процессе обработки и будут удовлетворены до конца сентября. План по назначению субсидий в полном объеме выполняют Сумская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Донецкая области.