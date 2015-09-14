В Казахстане курс нацвалюты установил новый антирекорд - 281 тенге за доллар

В банках и обменниках Алматы курс доллара обновил собственный рекорд, достигнув в среднем 281-284 тенге, сообщает Zakon.kz.

Между тем, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам состоявшихся в понедельник утренних торгов составил 273,55 тенге за доллар. Относительно утренней торговой сессии курс доллара вырос на 21,41 тенге.

Читайте такжеBloomberg назвал десять валют, которые могут упасть вслед за юанем и рублемВсю прошлую неделю курс оставался сравнительно стабильным. Американская валюта стоила в пределах 242 тенге. Именно такое соотношение Национальный банк Казахстана считает наиболее оптимальным. Вмешиваться и регулировать ценовой коридор профильное ведомство теперь не может - стоимость тенге определяется целым рядом внешнеэкономических факторов.

Напомним, Казахстан с первой половины дня 20 августа 2015 года перешел к свободно плавающему курсу национальной валюты. Теперь ее стоимость определяет рынок - результаты торгов на фондовой бирже KASE. По ним казахстанские банки устанавливают курс доллара к тенге. При этом сохранены ограничения: разница между покупкой и продажей валюты в обменных пунктах все равно не должна превышать 2 тенге, также показатель по итогам в последний рабочий день будет распространяться и на выходные.