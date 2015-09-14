Российский рубль возобновил падение вслед за ценами на нефть

Торги валютой на Московской бирже открылись в понедельник, 14 сентября, очередным падением рубля.

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 годаТак, с начала торгов курс доллара прибавил 0,0380 руб. - до 67,9 руб., курс евро - 0,1350 руб., до 77,13 руб.

Падение курса рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок.

Так, стоимость WTI опустилась на 0,25% - до 44,52 доллара за баррель, а Brent - на 0,65%, до 47,79 доллара за баррель.