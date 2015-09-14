Китай планирует реструктуризировать "раздутые" госкомпании

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приступил к пересмотру ситуации в китайских разросшихся компаниях с государственным участием перед своим визитом в США, чтобы показать, что Пекин настроен на изменения, даже несмотря на замедление национальной экономики, сообщает Прайм.

Однако представленный в воскресенье план указывает только на скромные изменения китайского варианта госкапитализма. План нацелен на повышение прибыльности госкомпаний, позволяя им привлекать частных инвесторов. Кроме того, он нацелен на усиление их конкурентоспособности за рубежом путем расширения их бизнеса, хотя это грозит созданием дополнительных факторов неэффективности и препятствий для частного предпринимательства.

"Особенно важно, что в плане нет указаний на то, получат ли госфирмы, демонстрирующие плохие результаты, возможность провести процедуру банкротства. Этот шаг экономисты считают важным для успеха нового плана", - говорится в сообщении.

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По словам официальных лиц, знакомых с задумками Си, этот план отражает его веру в то, что госсектор, вместо того, чтобы быть на вторых позициях, должен претерпеть улучшения с целью продолжить играть главную роль в китайской экономике.

"У Си никогда не было намерения ослабить роль государства в экономике, и план подтверждает это", - сказал советник правительства.