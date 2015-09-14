"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков – крупнейших налогоплательщиков

За первое полугодие 2015 года крупнейший украинский банк "ПриватБанк" перечислил в бюджет Украины более 1,5 миллиарда гривень, что превышает суммарные налоговые отчисления всех других крупнейших украинских банков, в том числе и государственных.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, по итогам первого полугодия 2015 года "ПриватБанк" вошел в топ-10 крупнейших компаний – налогоплательщиков Украины. По данным Государственной фискальной службы, государственный "Ощадбанк" замыкает десятку лидеров налогоплательщиков в банковском секторе, уплатив государству за январь-июнь 72,8 миллиона гривень.

В сообщении отмечается, что крупнейшим налогоплательщиком Украины является НАК "Нефтегаз Украины", который заплатил в бюджет 10,833 миллиарда гривень налогов, на втором месте компания "Филип Моррис Украина" - 3,382 миллиарда гривень.

Читайте такжеПриватБанк признан одним из лучших банков мира за ведущие стратегии развития и платежные инновации

Как сообщал УНИАН, Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" по итогам первого полугодия 2015 года получил 61,314 миллиона гривень чистой прибыли.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, которым принадлежит по 36,9781% акций банка.

Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.