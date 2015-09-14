ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода

Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе на заседании Совета ЕС, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

Предварительно ЕС принял это решение 2 сентября на заседании постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER).

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Евросоюза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По оценкам экспертов, Россия вследствие международных санкций потеряла 98 миллиардов евро.