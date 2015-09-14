В Беларуси число убыточных предприятий выросло почти на 40%

В Беларуси в январе-июле 2015 г. убыточными были 1589 организаций, или 20,1% от общего количества, учитываемых в текущем порядке, сообщают "Белорусские новости".

По данным Белстата, за июль рентабельность продаж составила 8,5%.

Самое явное снижение рентабельности отмечено в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и строительстве.

Прибыль увеличилась на 21,2%, читая прибыль — на 0,1%.

Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%Количество убыточных организаций выросло на 39,5%.

Сумма чистого убытка выросла на 2,1%.

Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию — почти на 45%.

Рентабельность продаж за январь-июль 2015 года составила 8,2% против 7,5% за аналогичный прошлогодний период, рентабельность реализованной продукции — 10,4% против 9,4%.