В Беларуси число убыточных предприятий выросло почти на 40%
Сумма чистого убытка на одно убыточное предприятие — почти на 45%.
В Беларуси в январе-июле 2015 г. убыточными были 1589 организаций, или 20,1% от общего количества, учитываемых в текущем порядке, сообщают "Белорусские новости".
По данным Белстата, за июль рентабельность продаж составила 8,5%.
Самое явное снижение рентабельности отмечено в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и строительстве.
Прибыль увеличилась на 21,2%, читая прибыль — на 0,1%.
Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%Количество убыточных организаций выросло на 39,5%.
Сумма чистого убытка выросла на 2,1%.
Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию — почти на 45%.
Рентабельность продаж за январь-июль 2015 года составила 8,2% против 7,5% за аналогичный прошлогодний период, рентабельность реализованной продукции — 10,4% против 9,4%.