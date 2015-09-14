В Астане закрыли обменники из-за обвала тенге

В Астане прекратила работу целая сеть обменников. Из-за ситуации с изменением курса доллара к тенге владельцы некоторых частных обменников вынуждены закрываться, сообщает Tengrinews.kz.

В частности, владелица столичной сети обменных пунктов "Байлык Finance" Айгуль Салыбекова заявила о том, что "из-за непонятного, нестабильного курса" ей пришлось свернуть деятельность.

"Под таким давлением невозможно работать. Смысла нет работать дальше. Люди нервничают. Напряжение высокое, при этом постоянные проверки. (...) Тут еще очень сильно работает "черный" рынок, то есть нелегальные сделки проводятся. Сейчас мы выходим на улицу и видим, что деньги меняют буквально на улице. Или надо уходить "в черную" работать, как в старые времена, или не работать вообще. Мы выбрали вариант - не работать, другие выбирают вариант - идти "в черную". Больше вариантов нет", - сказала Айгуль Салыбекова.

Она заявила, что в сложившейся ситуации была вынуждена закрыть шесть обменных пунктов. Без работы остались 24 кассира, не считая сотрудников службы охраны.

Тем временем сегодня в столице ряд обменных пунктов, расположенных в старом центре города, был недоступен для клиентов. Электронные табло почти всех обменников не работали. Пришедших в обменный пункт встречали надписи "технический перерыв" или "закрыто".

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Отметим, что сегодня по итогам утренней сессии KASE курс доллара составил 273,55 тенге. Иностранная валюта снова поставила исторический рекорд. До этого высокий показатель был установлен на вечерней сессии 11 сентября 2015 года. Тогда курс доллара составил 264,2 тенге. Перед этим на дневной сессии валюта стоила рекордные на то момент 258,48 тенге.

Утренние торги 14 сентября 2015 года открылись со сделки ценой в 265 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена составила 282 тенге. Всего в торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Общий объем превысил 28,3 миллиона долларов.