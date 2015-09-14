Кабмин отправил депутатам проект госбюджета-2016

Согласно данным парламентского сайта, проект зарегистрирован сегодня, 14 сентября, под №3000, однако текст документа на сайте пока отсутствует.

Сегодня, 14 сентября, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в ходе согласительного совета в парламенте сообщил, что проект госбюджета на 2016 год внесен в парламент, но правительство отзовет документ для доработки.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Украины Наталии Яресько, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,4 грн/долл. и документ будет основан на действующей налоговой и бюджетной базе.