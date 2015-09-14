Fitch повысил рейтинг "Ощадбанка"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте крупнейшего украинского государственного банка "Ощадбанка" до уровня "RD" с "С" и сразу же повысило его до уровня "ССС".

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Согласно сообщению, соответствующие рейтинговые действия последовали за завершением реструктуризации внешнего долга банка.

Агентство понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка с "С" до "RD" после завершения реструктуризации его евробондов.

Повышение рейтинга до "ССС" отражает оценку Fitch большей автономности кредитного портфеля банка, в частности, благодаря реструктуризации были значительно продлены сроки погашения внешнего долга банка, что существенно снизило риски рефинансирования.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа государственный "Ощадбанк" договорился со Специальным комитетом кредиторов о реструктуризации своего внешнего долга на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

Конечный срок уплаты долга по облигациям с погашением в 2016 году на 700 миллионов долларов будет перенесен на 7 лет – до 10 марта 2023 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,375% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 60% основной суммы – 10 марта 2019 года, остальная часть – в виде 8 равных полугодовых платежей с 10 сентября 2019 года до 10 марта 2023 года. По облигациям с погашением в 2018 году на 500 млн долл. конечный срок уплаты долга будет перенесен на 7 лет – до 20 марта 2025 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,625% годовых, а долг также будет погашаться постепенно: 50% основной суммы долга – до 20 марта 2020 года, остальная часть будет разбита на 10 равных полугодовых платежей – с 20 сентября 2020 года до 20 марта 2025 года.