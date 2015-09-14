Минфин будет отчитываться об использовании бюджетных денег в интернете

Как сообщается на сайте Минфина, с 15 сентября на портале будут публиковаться данные о платежных трансакциях казначейства, а с ноября этого года будут доступны данные об использовании средств государственного бюджета и местных бюджетов, средств государственного социального страхования и Пенсионного фонда.

С января 2016 года Минфин начнет публиковать на портале информацию об использовании средств предприятий государственной и коммунальной собственности, а с августа 2016 года планирует интегрировать портал с информационно-аналитической системой «Прозрачный бюджет».

Минфин напоминает, что создание единого веб-портала об использовании публичных финансов предусмотрено Планом мероприятий по выполнению рекомендаций Европейского Союза в рамках либерализации визового режима с ЕС.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 14 сентября №911-р, опубликованному на правительственном портале, Кабмин обязал Министерство финансов обеспечить создание и функционирование единого веб-портала использования публичных средств и уполномочил госпредприятие «Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий», находящееся в сфере управления Минфина, администрировать этот портал.

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен в сентябре подать в Верховную Раду проект изменений в Налоговый кодекс, которые должны заработать уже в 2016 году. Основными целями преобразований в правительстве назвали прозрачность и простоту уплаты налогов.