Минфин будет отчитываться об использовании бюджетных денег в интернете
Министерство финансов Украины завтра, 15 сентября, открывает портал E-DATA - официальный государственный информационный портал в сети Интернет для обнародования данных об использовании средств государственного бюджета.
Как сообщается на сайте Минфина, с 15 сентября на портале будут публиковаться данные о платежных трансакциях казначейства, а с ноября этого года будут доступны данные об использовании средств государственного бюджета и местных бюджетов, средств государственного социального страхования и Пенсионного фонда.
С января 2016 года Минфин начнет публиковать на портале информацию об использовании средств предприятий государственной и коммунальной собственности, а с августа 2016 года планирует интегрировать портал с информационно-аналитической системой «Прозрачный бюджет».
Минфин напоминает, что создание единого веб-портала об использовании публичных финансов предусмотрено Планом мероприятий по выполнению рекомендаций Европейского Союза в рамках либерализации визового режима с ЕС.
Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 14 сентября №911-р, опубликованному на правительственном портале, Кабмин обязал Министерство финансов обеспечить создание и функционирование единого веб-портала использования публичных средств и уполномочил госпредприятие «Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий», находящееся в сфере управления Минфина, администрировать этот портал.
Как сообщал УНИАН, Минфин намерен в сентябре подать в Верховную Раду проект изменений в Налоговый кодекс, которые должны заработать уже в 2016 году. Основными целями преобразований в правительстве назвали прозрачность и простоту уплаты налогов.