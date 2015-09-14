Гривня закрыла межбанк на уровне 22 за доллар

В понедельник, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,85/22,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7298/24,8974 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3217/0,3242 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9527 грн/долл., к этому часу было заключено 454 сделки на сумму 295,31 млн долл.