Турецкая лира вновь обновила исторический минимум к доллару

Курс турецкой национальной валюты к доллару в понедельник снова обновил исторический минимум и достиг отметки в 3,07 турецкие лиры за один доллар, свидетельствуют данные Стамбульской фондовой биржи, сообщает Прайм.

Эксперты объясняют падение лиры политической нестабильностью в Турции в преддверии досрочных парламентских выборов 1 ноября и связанными с этим опасениями инвесторов.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) победила на выборах 7 июня, но впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство и не смогла в одиночку сформировать правительство.

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил премьер-министру, лидеру ПСР Ахмету Давутоглу сформировать кабинет министров. Премьер провел коалиционные переговоры с лидерами трех других парламентских партий, но они не принесли результата.

После этого президент Турции объявил о досрочных выборах в парламент и утвердил состав временного правительства, которое будет действовать до выборов.