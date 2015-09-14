Кабмин отозвал проект бюджета на 2016 год для доработки

Об этом сообщается на веб-портале Верховной Рады.

«Проект отозван», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в ходе согласительного совета в парламенте в понедельник, 14 сентября, сообщил, что проект госбюджета на 2016 год внесен в парламент, но правительство отзовет документ для доработки.

Кабинет министров Украины действительно зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о государственном бюджете Украины на 2016 год, как того требуют положения Бюджетного кодекса, однако текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствовал.

Накануне подачи проекта госбюджета министр финансов Украины Наталия Яресько отмечала, что госбюджет на 2016 год сформирован на действующей налоговой базе, предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 грн/долл.