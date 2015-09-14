Нацбанк опустил официальную гривню к доллару на 26 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2195.2695 (14 сентября – 2169.8655)

100 EUR – 2481.7522 (14 сентября – 2445.0044)

10 RUR – 3.2304 (14 сентября – 3.1905)

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,85/22,00 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7298/24,8974 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3217/0,3242 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9527 грн/долл., к этому часу было заключено 454 сделки на сумму 295,31 млн долл.