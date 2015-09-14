От зарплаты до зарплаты: Лукашенко обнародовал свою декларацию о доходах

Полученные средства являются зарплатой главы государства. Такие данные содержатся в декларации Лукашенко, обнародованной ЦИК страны, передает "Белта".

Согласно декларации, на Лукашенко не оформлены жилые дома и иное имущество. Доход его супруги, Галины Лукашенко, превысил Br 98 млн (зарплата, пенсия, дивиденды).

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На нее оформлены жилой дом в г.Шклове Могилевской области общей площадью 115 кв.м; одна вторая доля в праве собственности на жилой дом в д. Б.Межник Шкловского района Могилевской области общей площадью 53 кв.м. Кроме того, Галина Лукашенко является собственником 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Напомним, ранее ЦИК Беларуси получила от действующего президента Александра Лукашенко документы для регистрации кандидатом на президентских выборах.