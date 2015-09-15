В России из-за обострения кризиса снова хотят заморозить пенсионные накопления

Правительство России снова обсуждает, не продлить ли замораживание пенсионных накоплений еще на год, пишут "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По их словам, рассматривается два варианта балансировки бюджета. Один – от Минфина: сократить расходы по сравнению с теми, что были зафиксированы в июне в Основных направлениях бюджетной политики (ОНБП), пенсии и социальные выплаты индексировать не на фактическую инфляцию (11,9%), как сказано в законе, а на 4,5%. В конце июля на совещании у президента предварительно договорились индексировать эти выплаты по прогнозному уровню – на 7%, но сейчас ясно, что и и таких расходов бюджет не потянет, объясняют чиновники. Другой – от социального блока: индексация на 7%, а дыру закрыть накопительной частью пенсий.

Читайте такжеBloomberg: Сокращающиеся резервные запасы заставили РФ отказаться от ключевого бюджетного правилаСобеседники «Ведомостей» говорят, что он премьер Дмитрий Медведев в принципе не против замораживания: вопрос с повестки и не снимали. Замораживание – один из вариантов, и не самый лучший, но его вероятность повысилась, хотя даже предварительных решений еще не принято, уверяют они. У президента вопрос пока не обсуждался, говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представители Медведева и его первого зама Игоря Шувалова не ответили на запрос. Представитель социального зампреда Ольги Голодец уверяет, что социальный блок по-прежнему настаивает на 11,9% – и замораживание поможет все сбалансировать.

Впервые заморожены были пенсионные накопления за 2014 г. – деньги пошли на выплаты пенсионерам, за счет этого снизился трансферт Пенсионному фонду. Чиновники тогда говорили, что это экстраординарная, единовременная мера, связи с проблемами бюджета нет, а дело в проверке негосударственных пенсионных фондов.

Но на следующий год ЦБ проверил уже большую часть НПФ, что не помешало правительству продлить замораживание еще на год.

Весной Медведев решил не замораживать накопления. Вскоре после этого Голодец предупредила, что решение Медведева не исключает продления моратория. Чиновники Минфина уверяли, что в этом нет смысла: доверие к институту пенсионных накоплений будет уничтожено, лучше сразу ликвидировать его.

Но начался бюджетный процесс – и к вопросу вернулись, объясняют чиновники. «Конечно, мы это обсуждаем – а вы думали, не будем, учитывая текущую ситуацию?» – удивляется высокопоставленный чиновник: выбирать приходится между плохим и катастрофическим вариантом, например эмиссионным финансированием. «А все из-за боязни сказать правду: король-то голый», – описывает ситуацию с бюджетом другой чиновник.

В резервном фонде на 1 сентября было 4,7 трлн руб. Минфин настаивает на большем сокращении расходов. Еще примерно на 700 млрд руб., знает один из чиновников.

Правительство до сих пор делало большую ставку на пенсионные деньги, признает один из чиновников: теперь, когда принято решение не выдавать средства фонда национального благосостояния на новые проекты, это единственный источник поддержки для госкомпаний.

Но сейчас Медведев, лидер «Единой России», которой через год предстоят думские выборы, и сам готов замораживать накопления. На совещании, где впервые принималось решение о замораживании, премьера больше всех интересовало, как «упаковать» и донести эту идею до людей, вспоминает участник совещания.