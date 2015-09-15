Бразилия сократит расходы почти на $7 миллиардов

Правительство Бразилии сократит расходы на 26 млдр реалов (более $6,8 млрд), чтобы решить проблему бюджетного дефицита в 2016 году.

Об этом объявили на совместной пресс-конференции министр финансов этой южноамериканской страны Жоаким Леви и министр планирования, бюджета и управления Нелсон Барбоза, сообщает ТАСС.

"Я не знаю, стоит ли использовать такой драматичный оборот, как "резать по живому", но очевидно, что это очень значительные сокращения", - отметил глава финансового ведомства. Меры, обнародованные правительством, в частности, предусматривают сокращение рабочих мест в госсекторе, уменьшение заработной платы госслужащим, а также снижение расходов на проекты в сфере здравоохранения и жилищной политики - социальные инициативы, которые, по мнению некоторых аналитиков, и обеспечили президенту Бразилии Дилме Руссефф переизбрание на второй срок.

Помимо значительного сокращения государственных расходов, правительство также выступило с предложением ввести сроком на четыре года временный налог на движение финансовых средств, который будет касаться всех транзакций, совершаемых как физическими, так и юридическими лицами. Однако для реализации этой инициативы кабмину необходимо получить одобрение парламента, а многие его представители ранее уже высказывались против введения подобного сбора.

В минувшую среду международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Бразилии до " BB+" с "BBB-". Прогноз по этому показателю был установлен "негативный". По словам аналитиков агентства, его решение связано с тем, что кредитный профиль Бразилии ослаб с момента последнего пересмотра ее рейтинга 28 июля.

"Считаем, что продолжающиеся расследования дел о коррупции против высокопоставленных лиц и компаний как в частном, так и в государственном секторе, а также среди политических партий, привели к повышению в краткосрочной перспективе уровня политической неопределенности в стране", - говорилось в пресс-релизе S&P.