Проект госбюджета- 2016: рост ВВП на 2% при инфляции 12%

Законопроект о государственном бюджете Украины на 2016 год рассчитан на базе макроэкономического прогноза, согласованного с Международным валютным фондом, который предусматривает рост реального ВВП страны в 2016 году на 2%, увеличение номинального ВВП до 2,262 трлн грн и рост индекса потребительских цен на 12%.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин уверяет, что продолжает активно работать над оздоровлением системы государственных финансов, в том числе посредством снижения дефицита госбюджета с одновременным обеспечением защиты наиболее уязвимых слоев населения и достаточным финансированием потребностей национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

Накануне подачи проекта госбюджета министр финансов Украины Наталия Яресько отмечала, что госбюджет на 2016 год сформирован на действующей налоговой базе, предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 грн/долл.