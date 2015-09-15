Бюджет-2016 готовят на действующей налоговой базе, но потом перепишут под новую

Законопроект о государственном бюджете Украины на 2016 год разработан на основе действующего налогового и бюджетного законодательства, но в ближайшее время доходная и расходная часть бюджета могут претерпеть существенные изменения с учетом законодательных процессов в стране.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин отмечает, что на корректировку госбюджета будут влиять принятие Верховной Радой нового налогового законодательства, которое вступит в действие с 1 января 2016 года, принятие законопроектов для завершения процесса реструктуризации долга Украины и согласование условий реструктуризации с владельцами каждой из 14 серий еврооблигаций, включенных в соглашение по реструктуризации, а также рассмотрение Советом нацбезопасности и обороны оборонных нужд страны на 2016 год.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 грн/долл. и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.