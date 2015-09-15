Депутаты приняли антикоррупционный закон о госзакупках

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект закона, заместитель главы Комитета ВР по вопросам экономической политики Юрий Соловей отметил, что ко второму чтению в законопроект были предложены 64 поправки, и большинство из них были учтены.

«Законопроект к первому чтению предполагал снижение коррупционных рисков, а именно - проверку информации о конечном бенефициаре, демонстрацию ценового предложения и других документов, публикацию протоколов оценки, невозможность блокирования торгов путем судебного спора. Кроме того, законопроект к первому чтению предполагал упрощение процедуры участия в торгах и повышение порогов закупок, - сказал Соловей. - Ко второму чтению Комитет предложил не исключать из системы госзакупок систему мониторинга госзакупок, но передать ее от Минэкономразвития профильному органу – Государственной финансовой инспекции. Также Комитет предложил повысить порог закупок для выполнения работ с 1,2 млн грн до 1,5 млн грн. в связи с ростом цен, в том числе на строительно-монтажные работы».

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, присутствовавший на голосовании, подчеркнул, что документ является крайне важным, и он входит в общий пакет реформы сектора госзакупок, которая будет продолжена в октябре.

«Это очень важный закон, это реальная возможность сэкономить 50 млрд грн в год, - сказал Абромавичус. – Реформа госзакупок базируется на двух законопроектах. Один приняли, второй будет в октябре. И он коснется того, чтобы все госзакупки были переведены в электронную плоскость», - отметил министр.

Он подчеркнул, что реформа госзакупок затрагивает много бизнес-интересов. «Я вижу какие у вас политические баталии, но это доказывает, что вне зависимости от политической принадлежности, есть вещи, которые всеми поддерживаются, - сказал министр. – С вашей помощью, с помощью негосударственных организаций, с которыми мы разработали законопроект, мы поборем коррупцию в государственных закупках, и коррупцию на госпредприятиях».

Как сообщал УНИАН, в первом чтении законопроект был принят 30 июня текущего года. Тогда же Министерство экономического развития и торговли заявило о намерении до конца 2016 года перевести все государственные закупки, за исключением специфичных и оборонных, в электронный формат. Система электронных госзакупок будет построена путем объединения инфраструктуры волонтерского проекта по прозрачности госзакупок Prozorro и публичного портала госпредприятия «Внешторгиздат».