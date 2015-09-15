Прямые инвестиции в Россию сократились в два раза

За первые шесть месяцев прошлого года размер инвестиций составлял 5,21 миллиарда долларов.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на результаты исследования развивающихся рынков компании fDi Markets.

По данному показателю Россия уступает, к примеру, Боснии и Герцеговине (2,83 миллиарда), Марокко (2,87 миллиарда) и опережает Филиппины (2,79 миллиарда) и Казахстан (2,51 миллиарда).

При этом прямые инвестиции в Казахстан за год увеличились на 258,8 процента. Среди лидеров роста — Словакия (231,6 процента), Индия (149 процентов) и Таиланд (135,2 процента). Приток денег в КНР сократился на 26,2 процента, до 27,8 миллиарда долларов.

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Как пишет lenta.ru, согласно последнему прогнозу Центробанка, в 2015 году отток капитала из России составит 85 миллиардов долларов (ранее регулятор предполагал, что из страны уйдут 111 миллиардов). В 2016 году ожидается отток в 56 миллиардов, в 2017-м — 53 миллиарда, в 2018-м — 47 миллиардов.