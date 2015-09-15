Советником Яресько стал американский экономист, который консультировал Рейгана и Тэтчер

Министерство отмечает, что Лаффер учился в Йельском университете, является доктором философии в Стэнфордском университете, профессором Университета Южной Каролины и Чикагского университета, а также был экономическим советником президента США Рональда Рейгана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Минфин напомнил, что ранее к команде министерства в статусе советников министра и заместителей министра уже присоединились бывший заместитель премьер-министра и министра финансов Словакии Иван Миклош, международные экономисты и эксперты Крис Уэйлс и Роберт Конрад.

«В сентябре к команде признанных международных экспертов, консультирующих Министерство финансов, присоединился известный американский экономист Артур Лаффер», - говорится в сообщении.

По данным министерства, Лаффер будет предоставлять Министру финансовые консультации по вопросам осуществления в Украине налоговой реформы, что позволит создать прозрачную, эффективную налоговую систему, которая будет стимулировать инвестиции, экономический рост и создание рабочих мест, улучшит качество предоставления государственных услуг для бизнеса, и тем самым даст мощный толчок для устойчивого роста экономики страны.

Как сообщал УНИАН, на 12-м форуме YES в Киеве Лаффер заявил, что разработанная Министерством финансов Украины налоговая реформа, которая предусматривает низкую и плоскую шкалу налогообложения, является большим шагом к сильной экономике. По его словам, такая система налогообложения обязательно даст позитивный результат, ведь без сильной экономики невозможно построить сильное государство.

Как сообщал УНИАН, налоговая реформа, разработанная Министерством финансов, предполагает введение единой 20% ставки на все ключевые налоги: единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. Артур Лаффер знаменит благодаря открытию эффекта закономерности влияния налоговых ставок на налоговые поступления, получившего его имя. Эффект Лаффера и его графическое выражение в виде кривой Лаффера показывает, что в определённых условиях уменьшение налоговых ставок может вызвать увеличение налоговых поступлений.