Гривня торгуется на межбанке по 22,07 за доллар

Во вторник, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,00/22,07 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8790/24,9520 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3290 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,0517 гривни/доллар, к этому часу было заключено 226 сделок на сумму 75,69 миллиона долларов.