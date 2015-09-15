НБУ запретил восьми компаниям проводить аудиторские проверки банков

Национальный банк Украины запретил восьми компаниям проводить аудиторские проверки банков, сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению Комитета по вопросам аудита банков Украины, указанные компании исключены из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

В частности, решение касается компаний "Донецкинаудит", "Укрвостокаудит", "Украинской аудиторской службы", "Блискор", "Консультант", "Ортон", "СТАВР", "Финком-аудит".

"Очистка банковской системы - это не только вывод с рынка неплатежеспособных банков, но и запрет работать с банками аудиторским компаниям, которые давали положительные заключения, зная о проблемах в финучреждении", - цитируются в сообщении слова директора департамента банковского надзора Екатерины Рожковой.

По ее словам, еще три компании не осуществляли аудит финансовой отчетности банков в течение длительного периода.

«Мы не исключили их из Реестра, поскольку формального нарушения не было. Однако мы не уверены в том, что их опыт и процедуры соответствуют современным требованиям, поэтому направили в банки письмо с предложением воздержаться от использования услуг этих компаний ", - отметила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов отмечает низкое качество аудиторских услуг в Украине, опираясь на статистику положительных аудиторских заключений, выданных аудиторами по результатам проверки банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными, и эмитентов фиктивных ценных бумаг.

В частности, по словам замминистра финансов Елены Макеевой, 55 банков, которые на сегодня признаны неплатежеспособными, проходили аудит в 20 аудиторских фирмах, при этом только по 5 банкам аудиторские компании предоставили негативное аудиторское заключение или отказались от заключения.

В 2014-2015 годах НБУ признал неплатежеспособными свыше 50 банков, в результате чего в банки вводилась временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц, что в подавляющем большинстве случаев заканчивается принятием решения о ликвидации банка.