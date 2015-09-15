Дефицит бюджета России за восемь месяцев достиг $15 миллиардов

Дефицит бюджета России по итогам января-августа достиг 2,1% ВВП или 994,2 млрд руб (примерно 15 млрд долларов), передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение Министерства финансов РФ.

По итогам восьми месяцев, доходы федерального бюджета составили 8,96 трлн руб. или 71,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом.

Читайте такжеКремль признал, что российская экономика "лежит на дне"Расходы федерального бюджета за первые восемь месяцев составили 9,95 трлн руб., что составляет 65,4% к утвержденному объему расходов на 2015 год.

Заложенный дефицит бюджета в 2015 году составляет 3,7% ВВП России или 2,765 трлн руб.

Напомним, Кремль переложил ответственность за бюджет на правительство.