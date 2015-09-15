Гривня закрыла межбанк на уровне 22,03 за доллар

Во вторник, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,90/22,03 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7680/24,9130 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9982 гривни/доллар, к этому часу было заключено 556 сделок на сумму 351,04 миллиона долларов.