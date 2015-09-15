Нацбанк ослабил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2199.8165 (15 сентября – 2195.2695)

100 EUR – 2490.1923 (15 сентября – 2481.7522)

10 RUR – 3.275 (15 сентября – 3.2304)

Читайте такжеНацбанк опустил официальную гривню к доллару на 26 копеек

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,90/22,03 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7680/24,9130 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9982 гривни/доллар, к этому часу было заключено 556 сделок на сумму 351,04 миллиона долларов.